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СКР ищет свидетелей возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове
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СКР ищет свидетелей возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 

Rambler News Service 38 минут назад
Фото: Vladnews.ru
Следственный комитет ищет свидетелей начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, следует из сообщения СКР в Telegram-канале.
«Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре ''Зимняя вишня'' в Кемерово», — говорится в сообщении.
СКР отмечает, что запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего.
25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.
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