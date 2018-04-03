СКР ищет свидетелей возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Следственный комитет ищет свидетелей начала пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове , следует из сообщения СКР в Telegram-канале.

«Следственная группа устанавливает личности и местонахождение граждан, которые 25 марта 2018 года находились в непосредственной близости к очагу возгорания в торгово-развлекательном центре ''Зимняя вишня'' в Кемерово», — говорится в сообщении.

СКР отмечает, что запечатленные на записях с камер видеонаблюдения посетители обладают важными для следствия сведениями и способны оказать существенную помощь в установлении всех обстоятельств произошедшего.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел пожар. По официальным данным, в результате пожара погибло 64 человека, в том числе дети.