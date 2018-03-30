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В Знаменском районе сгорел жилой дом
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В Знаменском районе сгорел жилой дом 

РИА 57 25 минут назад
Фото: РИА 57
Пожар произошёл накануне вечером, 30 марта, в деревне Камыкино Знаменского района Орловской области, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ПСЧ-22 в 18.15. На место происшествия выехали силы и средства Знаменского местного пожарно-спасательного гарнизона.
Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.
Сообщение В Знаменском районе сгорел жилой дом появились сначала на РИА 57.
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