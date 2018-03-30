В Знаменском районе сгорел жилой дом

Пожар произошёл накануне вечером, 30 марта, в деревне Камыкино Знаменского района Орловской области , сообщает пресс-служба регионального МЧС

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного ПСЧ-22 в 18.15. На место происшествия выехали силы и средства Знаменского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар был ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе МЧС. Причины возгорания и материальный ущерб устанавливают специалисты.