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МЧС: причиной пожара в Знаменском районе стал поджог
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МЧС: причиной пожара в Знаменском районе стал поджог 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Возгорание жилого дома в деревне Камынино Знаменского района Орловской области произошло накануне, 29 марта.
В региональном МЧС обнародовали подробности пожара. Сообщение о том, что горит жилой дом, поступило на пульт дежурного в 18.15. Когда на место происшествия прибыл дежурный караул 22-й пожарно-спасательной части, в доме горел чердак. На тушение был подан один ствол.
В результате возгорания сгорела входная дверь на площади два квадратных метра и чердак. По предварительным данным, причиной пожара стал поджог. В настоящее время специалисты выясняют материальный ущерб.
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