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Тулеев перечислил однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре
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Тулеев перечислил однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре 

АиФ Кузбасс 32 минуты назад
Фото: АиФ Кузбасс
Губернатор Кемеровской области и его заместители перечислили однодневный заработок на счет пострадавших при пожаре в ТЦ «Зимняя Вишня».
Как сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области, по состоянию на 29 марта на благотворительном счету жертв трагедии и их родственников 24 300 000 рублей. На расчетный благотворительный счет поступают пожертвования от трудовых коллективов предприятий, организаций, компаний, граждан Кемеровской области, регионов России и мира.
Решение о дальнейшем использовании средств будет приниматься при участии широкой общественности, депутатов, членов семей погибших.
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