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Автобус снес женщину-пешехода на востоке Москвы. Видео
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Автобус снес женщину-пешехода на востоке Москвы. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Утром в минувший четверг, 29 марта, на пересечении улиц Амурской и Уральской на востоке столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и пешехода.
На записи, сделанной автомобильным регистратором, видно, что женщина попыталась пересечь проезжую часть по регулируемому переходу.
В тот момент, когда он вышла на дорогу, для машин уже горел запрещающий сигнал светофора.
Через мгновение ее сбил автобус, со сравнительно высокой скоростью завершавший проезд перекрестка.
От удара пострадавшую отбросило в сторону на несколько метров.
Степень тяжести травм, полученных пешеходом, пока не уточняется.
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