В Приангарье начались внеплановые проверки торгово-развлекательных центров

Российской Федерации проходят подобные мероприятия, направленные на контроль соблюдения законодательства о пожарной безопасности в торговых

комплексах, имеющих развлекательные центры и кинозалы.

Особое внимание инспекторов направлено на проверку функционального состояния систем оповещения и пожарной

автоматики. Члены комиссии обращают внимание на уровень подготовки

персонала торговых центров, в особенности детских игровых зон, к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.

Сегодня специалисты посетили с проверкой

торгово-развлекательный центр «Комсомолл» расположенный в центре города

Иркутска . Проверили исправность системы наружного и внутреннего

противопожарного водоснабжения, оснащение пожарных шкафов первичными

средствами пожаротушения (огнетушители), пожарными рукавами и стволами.

Внимательно изучили соответствие планов эвакуации расположению и доступности эвакуационных выходов.

«Двери аварийных выходов должны

открываться изнутри без ключей. Коридоры, ведущие к аварийным выходам,

должны быть очищены от оборудования и мусора. Ничего не должно мешать

движению людей при экстренной эвакуации. Огнетушители и другие средства

пожаротушения должны находиться в исправном состоянии. Количество, типы и виды должны соответствовать площади и предназначению помещения. Звук

системы оповещения должен быть слышен во всех без исключения частях

здания, будь то кухня, подсобное помещение, туалетные комнаты,

лестничные клетки», — прокомментировал государственный инспектор города

Иркутска по пожарному надзору, Артем Отришко.

Завершить проверки планируется до 16 апреля 2018года. По итогам всех межведомственных рейдов сотрудники МЧС подготовят соответствующие заключения по фактам выявленных нарушений.

Органы прокуратуры вынесут свои решения, в рамках которых будут приняты

исчерпывающие меры и установлен строгий контроль их исполнения.