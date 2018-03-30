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В Германии пожар вспыхнул в многоквартирном доме, 14 человек пострадали
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В Германии пожар вспыхнул в многоквартирном доме, 14 человек пострадали 

Вести.Ru 1 час назад
Вечером 29 марта в городе Лейпциг (федеральная земля Саксония, Германия) произошел сильный пожар в многоквартирном доме. В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Такие данные сообщает издание Bild, ссылаясь на правоохранительные органы.
Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Пока не приводится сведений о степени тяжести травм остальных.
По предварительной информации, возгорание началось с мусорного бака на одной из лестничных клеток. Два жителя, спасаясь от огня, вынуждены были прыгнуть с крыши на пожарный батут. Они не пострадали, передает ТАСС.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию поджога.
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