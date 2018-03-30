В Германии пожар вспыхнул в многоквартирном доме, 14 человек пострадали

Вечером 29 марта в городе Лейпциг (федеральная земля Саксония, Германия ) произошел сильный пожар в многоквартирном доме. В результате ЧП пострадали не менее 14 человек. Такие данные сообщает издание Bild, ссылаясь на правоохранительные органы Состояние двоих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Пока не приводится сведений о степени тяжести травм остальных. По предварительной информации, возгорание началось с мусорного бака на одной из лестничных клеток. Два жителя, спасаясь от огня, вынуждены были прыгнуть с крыши на пожарный батут. Они не пострадали, передает ТАСС В настоящее время сотрудники правоохранительных органов рассматривают версию поджога.