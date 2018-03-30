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Сотрудники прокуратуры и МЧС продолжают проверки ТЦ Владивостока
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Сотрудники прокуратуры и МЧС продолжают проверки ТЦ Владивостока
Primpress
1 час назад
Фото:
Primpress
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Сотрудники
МЧС
и
прокуратуры
продолжают проводить проверки во всех крупных торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, супермаркетах и других общественных местах Приморья, сообщает PRIMPRESS.
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