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Сотрудники прокуратуры и МЧС продолжают проверки ТЦ Владивостока
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Сотрудники прокуратуры и МЧС продолжают проверки ТЦ Владивостока 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Сотрудники МЧС и прокуратуры продолжают проводить проверки во всех крупных торговых, развлекательных центрах, кинотеатрах, супермаркетах и других общественных местах Приморья, сообщает PRIMPRESS.
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