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Правительство Оренбургской области перечислило однодневный заработок пострадавшим в Кемерово
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Правительство Оренбургской области перечислило однодневный заработок пострадавшим в Кемерово 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ОРЕНБУРГ, 30 марта, ФедералПресс. Губернатор Оренбургской области и члены регионального правительства перечислили однодневный заработок в фонд поддержки пострадавшим при пожаре в Кемерово, сообщает пресс-служба правительства.
Деньги в Кемерово переводят не только из правительства. Чиновники, сотрудники оренбургских предприятия и организаций также начали сбор средств в помощь родственникам погибших на пожаре. Деньги переводят по линии Красного Креста.
Помимо того, в области начался сбор средств в помощь пострадавшим при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Уже собрали и перечислили финпомощь сотрудники Областного онкодиспансера и других медучреждений.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что появилась новая информация о пострадавших во время пожара в торгово-развлекательном центре. Их число увеличилось. Согласно последним данным число пострадавших во время пожара в «Зимней вишне» выросло до 76, среди которых 27 детей. При этом в больницах по-прежнему остаются 14 человек, а еще 62 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.
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