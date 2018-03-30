Правительство Оренбургской области перечислило однодневный заработок пострадавшим в Кемерово

Деньги в Кемерово переводят не только из правительства. Чиновники, сотрудники оренбургских предприятия и организаций также начали сбор средств в помощь родственникам погибших на пожаре. Деньги переводят по линии Красного Креста

Помимо того, в области начался сбор средств в помощь пострадавшим при пожаре в ТРК «Зимняя вишня». Уже собрали и перечислили финпомощь сотрудники Областного онкодиспансера и других медучреждений.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что появилась новая информация о пострадавших во время пожара в торгово-развлекательном центре. Их число увеличилось. Согласно последним данным число пострадавших во время пожара в «Зимней вишне» выросло до 76, среди которых 27 детей. При этом в больницах по-прежнему остаются 14 человек, а еще 62 пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно.