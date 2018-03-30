На Московской сгорел дом, где раньше располагалась мастерская по производству надгробий

Рано утром в пятницу загорелся деревянный дом по адресу Московская, 263. На вызов приехали две пожарных машины. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. Чтобы залить огонь водой, спасатели протянули магистральную линию длиной в 100 метров. Из-за этого потребовалось перекрыть движение транспорта по Московской. На помощь спасателям пришли сотрудники ГИБДД , которые стали направлять машины в объезд.

Людей в полыхающем здании, к счастью, не оказалось: дом в последнее время пустовал. Ранее в нём располагалась мастерская по производству памятников и надгробий из камня.

Пожар удалось оперативно потушить и не допустить возгорания соседних построек.

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