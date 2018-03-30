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На Московской сгорел дом, где раньше располагалась мастерская по производству надгробий
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На Московской сгорел дом, где раньше располагалась мастерская по производству надгробий 

e1.ru 39 минут назад
Фото: e1.ru
Рано утром в пятницу загорелся деревянный дом по адресу Московская, 263. На вызов приехали две пожарных машины. Пламя охватило площадь в 80 квадратных метров. Чтобы залить огонь водой, спасатели протянули магистральную линию длиной в 100 метров. Из-за этого потребовалось перекрыть движение транспорта по Московской. На помощь спасателям пришли сотрудники ГИБДД, которые стали направлять машины в объезд.
Людей в полыхающем здании, к счастью, не оказалось: дом в последнее время пустовал. Ранее в нём располагалась мастерская по производству памятников и надгробий из камня.
Пожар удалось оперативно потушить и не допустить возгорания соседних построек.
Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, сделали фото или видео, присылайте нам на news@corp. e1.ru. Также можно воспользоваться WhatsApp и Viber — их номер +7 909 704 57 70.
Ранее мы писали о пожаре на ВИЗе, где пострадал охранник стройки. Мужчина обгорел, пытаясь вытащить из полыхающей бытовки генератор и тепловую пушку.
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