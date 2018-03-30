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Из венесуэльской тюрьмы сбежали более 20 заключенных
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Из венесуэльской тюрьмы сбежали более 20 заключенных 

Российская Газета 1 час назад
Из изолятора полицейского управления в городе Маракай сбежал 21 заключенный. С собой они прихватили три единицы огнестрельного оружия и мотоцикл. «Нам удалось поймать только одного, он был неподалеку, его заметили местные жители, и он сам сказал, что хочет вернуться», — сообщил начальник полиции Донан Конде. Сейчас стражи порядка разыскивают остальных беглецов.
ТАСС напоминает, что днем ранее в одной из тюрем другого венесуэльского города (Валенсия) в ходе бунта и возникшего затем пожара погибли 68 человек. Среди них есть и женщины, которые пришли навестить заключенных мужей. Часть погибших умерла от ожогов, остальные — от удушья.
Всего в изоляторе полицейского управления содержалось более ста человек. Для выяснения обстоятельств случившегося назначены четыре прокурора.
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