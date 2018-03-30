Ещё
Сенатор предложил обеспечить торговые центры и школы противогазами
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сенатор предложил обеспечить торговые центры и школы противогазами 

Парламентская газета 57 минут назад
Фото: Парламентская газета
В российских торговых центрах, школах и других местах скопления людей наряду с огнетушителями могут появиться противогазы, заявил зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
«Необходимость инициировать этот вопрос на законодательном уровне есть. Всё, что ведёт к снижению опасности для человека, должно быть максимально задействовано и законодательно обеспечено», — рассказал сенатор в интервью «Парламентской газете».
Сейчас существует целый арсенал средств спасения на пожаре: изолирующие маски по типу противогазов, спасательные негорючие покрывала, с помощью которых можно безопасно преодолеть задымлённый участок, и многое другое.
По словам Кондратьева, вопрос обеспечения общественных мест средствами защиты нужно прорабатывать совместно со специалистами — пожаротехниками и МЧС. «Нужно просчитать необходимый минимальный запас средств спасения в местах массового пребывания людей. Также надо разобраться, где их складировать, как и кто их будет выдавать и, главное, как люди поймут механизм их использования, если они никогда это не использовали», — считает сенатор.
28 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила парламентариям включиться в работу по пересмотру законодательных норм по части пожарной безопасности.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали более 60 человек. Одной из версий случившегося называют нарушением норм пожарной безопасности.
Парламентская газета: последние новости
Тулеев рассказал о переживаниях из-за трагедии в Кемерове, где погибла и его родственница Выжившая при пожаре в кемеровском ТЦ девочка рассказала детали трагедии Потерявший семью житель Кемерова рассказал, почему закрыли двери в кинозале сгоревшего ТЦ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США отреагировали на высылку дипломатов из РФ256
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара158
Российские радары не заметили израильских истребителей749
В Волоколамске введут режим ЧС62
Россиянам предрекли потерю работы11
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение