Сенатор предложил обеспечить торговые центры и школы противогазами 

В российских торговых центрах, школах и других местах скопления людей наряду с огнетушителями могут появиться противогазы, заявил зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев.
«Необходимость инициировать этот вопрос на законодательном уровне есть. Всё, что ведёт к снижению опасности для человека, должно быть максимально задействовано и законодательно обеспечено», — рассказал сенатор в интервью «Парламентской газете».
Сейчас существует целый арсенал средств спасения на пожаре: изолирующие маски по типу противогазов, спасательные негорючие покрывала, с помощью которых можно безопасно преодолеть задымлённый участок, и многое другое.
По словам Кондратьева, вопрос обеспечения общественных мест средствами защиты нужно прорабатывать совместно со специалистами — пожаротехниками и МЧС. «Нужно просчитать необходимый минимальный запас средств спасения в местах массового пребывания людей. Также надо разобраться, где их складировать, как и кто их будет выдавать и, главное, как люди поймут механизм их использования, если они никогда это не использовали», — считает сенатор.
28 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила парламентариям включиться в работу по пересмотру законодательных норм по части пожарной безопасности.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, жертвами которого стали более 60 человек. Одной из версий случившегося называют нарушением норм пожарной безопасности.