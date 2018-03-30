В Совфеде предлагают обеспечить торговые центры противогазами

Лишь благодаря стечению обстоятельств во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» возле кинозала оказался молодой человек, у которого был с собой противогаз. Как выяснили СМИ, Евгений работает фотографом в фирме, которая проводит детские квесты, и армейское средство спасения он прихватил с собой в качестве реквизита. А когда повалил густой чёрный дым, «игрушка» оказалось спасением: надев противогаз, парень вывел из здания десятки детей.

— Алексей Владимирович, насколько эффективны противогазы для спасения при пожаре?

— Во-первых, те противогазы, которые используют в армии, не предназначены для спасения на пожаре. Такой противогаз работает на принципе фильтрации воздуха с взвешенными капельными отравляющими веществами, то есть он не спасает от дыма. Но есть изолирующий противогаз, который оснащён баллоном с воздухом или обогащённой кислородной смесью. Это как раз то средство, которое позволяет находиться в дыму.

Необходимость инициировать этот вопрос на законодательном уровне есть. Всё, что ведёт к снижению опасности для человека, должно быть максимально задействовано и законодательно обеспечено. Сегодня на самом деле разработано множество средств спасения на пожаре. Госкорпорация «Росхимзащита» предлагает целый комплекс спасательных средств, всевозможных изолирующих масок по типу противогаза, спасательных покрывал и так далее. Например, накидки, которые используют в случае задымления: они, словно кокон, оборачивают человека, и под ней на небольшой промежуток времени сохраняется чистый воздух. С учётом того, что она негорючая, под ней можно преодолеть участок задымления.

— Таким образом, есть смысл обеспечить такими средствами, наравне с огнетушителями, общественные места?

— Конечно. Но этот вопрос нужно обсуждать со специалистами: просчитать совместно с пожаротехниками и МЧС необходимый минимальный запас средств спасения в местах массового пребывания людей. Нужно понимать, где их складировать, как и кто их будет выдавать и, главное, как люди поймут механизм их использования, если они никогда не сталкивались с ними.

То есть это комплексная идея, которую, разумеется, надо разрабатывать, но для этого необходимо включение целого научного института. У нас есть, допустим, Академия гражданской защиты МЧС в Химках — может, этот вопрос можно обсудить с ними как специалистами в сфере борьбы с пожарами и спасением людей в чрезвычайных ситуациях. Дилетантский подход здесь недопустим.

Совет Федерации может выдвинуть такую инициативу на своём уровне?

— Необходимость инициировать этот вопрос на законодательном уровне есть. Всё, что ведёт к снижению опасности для человека, должно быть максимально задействовано и законодательно обеспечено. Но для этого, как уже сказано, нужно просчитать со специалистами, что следует предусмотреть в законах, чтобы использовались средства спасения людей в экстренных ситуациях. Для этого нужно пересматривать все нормы, в том числе санитарные.

На пленарном заседании Совета Федерации 28 марта и Валентина Ивановна Матвиенко (председатель палаты регионов — прим. ред.), и представители от Кемеровской области , и другие сенаторы высказались за пересмотр законодательных норм. У нас это уже директивно озвучено со стороны председателя Совета Федерации. Мы и комитетом будем работать, и наши коллеги присоединятся.

— Вы упомянули, что у людей может возникнуть сложность в использовании средств защиты, так как они никогда ими не пользовались. Вероятно, это тоже следует учесть при реформе законодательства по части пожарной безопасности?

— Эти вопросы нужно рассматривать в комплексе, начиная с обучения детей в школах. В советское время была начальная военная подготовка, в рамках которой детей учили действовать в случае применения оружия массового поражения, в случае пожара и других ситуаций, в том числе учили надевать комплекты защиты. То есть это было на системной основе, были практические уроки. А сегодняшние уроки ОБЖ — это просто теория, такое факультативное обучение несерьёзным способом. А на самом деле люди должны учиться спасаться именно в школе.

— Ещё можно обучать персонал торговых заведений и других общественных мест.

— На любом предприятии должен быть инженер по технике безопасности. Соответствующие специалисты, менеджеры по управлению персоналом и технике безопасности есть и в коммерческих учреждениях. То есть нужно законодательно вменять им исполнение обязанностей в этом ключе, готовить их на специальных курсах.

Сегодняшние уроки ОБЖ — это просто теория, такое факультативное обучение несерьёзным способом. А на самом деле люди должны учиться спасаться именно в школе. Как сегодня набирают на работу? Есть диплом специалиста, нет — не важно. Есть диплом о высшем образовании, например юриста — и нормально, взяли на работу. А специалист по пожарной безопасности из него ведь никакой. Здесь, в общем-то, стоит проводить сертифицированные курсы при областных управлениях МЧС, например, которые будут обучать специалистов, ответственных за соблюдение пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и так далее.

— Как вы относитесь к идее ужесточения правил и требований пожарной безопасности?

— У нас, кстати, правила пожарной безопасности гораздо строже, чем во многих странах Европы. Это ещё с советских времён пошло. Но нужно готовить специалистов этого профиля, которые отвечали бы за это по закону, которые могли бы сертифицировать помещения в торговых комплексах, на складах. Сколько у нас складов, рынков горит? Достаточно много. И людей горит достаточно много…

Вот есть, допустим, инспектор пожарной охраны: он же не участвует в стадии разработки проектной документации. А в рамках закона №44-ФЗ с целью снижения максимальной стоимости объекта собственники экономят в том числе на средствах пожарной охраны. Например, устанавливают самую дешёвую сигнализацию.

Поэтому сегодня законодательная инициатива должна быть направлена не в сторону запрещения или ужесточения, а должна уделять внимание проблеме обеспечения пожарной безопасности. А она комплексная: не только законодатели, здесь должны участвовать все институты по безопасности, причём всех видов. Потому что иначе мы будем сталкиваться с пересечением интересов. Допустим, запасные аварийные выходы: по требованиям антитеррористической защиты они должны быть закрыты, а по требованиям пожарной безопасности — открыты. Как это соблюсти?

— Ну есть такие двери, которые открываются только изнутри, а снаружи даже ручки нет.

— Есть и такое. Есть и магнитные замки. В общем-то, технически решаемо. Но мы же о законодательной инициативе говорим, поэтому мы должны оговаривать, какие категории, классы объектов и как должны оборудоваться.

— Вам не кажется, что какие-то масштабные изменения в сфере требований к безопасности чаще всего происходят после масштабных трагедий? Почему так?

— Пожары происходят всегда. Вспомните, лет 15-18 назад был пожар в самарском здании УВД . Я тогда служил в Черноречье Самарской области . Тогда тоже никто не был к этому готов. Особенностью того здания было то, что на первом этаже везде были установлены решётки на случай нападений или побегов. И когда произошло возгорание, люди просто не смогли выйти, они оказались в ловушке. Тогда начался шум-гам, начали пересматривать правила. Потом произошли события в «Хромой лошади», после чего стали пересматривать правила применения пиротехники. То есть каждый пожар чему-то нас учит. Пусть мы наступаем на грабли иногда, но всё же ситуация постепенно улучшается.