В Совфеде предлагают обеспечить торговые центры противогазами 

Лишь благодаря стечению обстоятельств во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» возле кинозала оказался молодой человек, у которого был с собой противогаз. Как выяснили СМИ, Евгений работает фотографом в фирме, которая проводит детские квесты, и армейское средство спасения он прихватил с собой в качестве реквизита. А когда повалил густой чёрный дым, «игрушка» оказалось спасением: надев противогаз, парень вывел из здания десятки детей.
Эта история натолкнула сенаторов на мысль, что общественные места, помимо огнетушителей, следовало бы обеспечивать и средствами спасения вроде противогазов. О том, может ли эта идея воплотиться в виде законодательной инициативы, «Парламентская газета» поговорила с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексеем Кондратьевым.
— Алексей Владимирович, насколько эффективны противогазы для спасения при пожаре?
— Во-первых, те противогазы, которые используют в армии, не предназначены для спасения на пожаре. Такой противогаз работает на принципе фильтрации воздуха с взвешенными капельными отравляющими веществами, то есть он не спасает от дыма. Но есть изолирующий противогаз, который оснащён баллоном с воздухом или обогащённой кислородной смесью. Это как раз то средство, которое позволяет находиться в дыму.
Необходимость инициировать этот вопрос на законодательном уровне есть. Всё, что ведёт к снижению опасности для человека, должно быть максимально задействовано и законодательно обеспечено. Сегодня на самом деле разработано множество средств спасения на пожаре. Госкорпорация «Росхимзащита» предлагает целый комплекс спасательных средств, всевозможных изолирующих масок по типу противогаза, спасательных покрывал и так далее. Например, накидки, которые используют в случае задымления: они, словно кокон, оборачивают человека, и под ней на небольшой промежуток времени сохраняется чистый воздух. С учётом того, что она негорючая, под ней можно преодолеть участок задымления.
— Таким образом, есть смысл обеспечить такими средствами, наравне с огнетушителями, общественные места?
— Конечно. Но этот вопрос нужно обсуждать со специалистами: просчитать совместно с пожаротехниками и МЧС необходимый минимальный запас средств спасения в местах массового пребывания людей. Нужно понимать, где их складировать, как и кто их будет выдавать и, главное, как люди поймут механизм их использования, если они никогда не сталкивались с ними.
То есть это комплексная идея, которую, разумеется, надо разрабатывать, но для этого необходимо включение целого научного института. У нас есть, допустим, Академия гражданской защиты МЧС в Химках — может, этот вопрос можно обсудить с ними как специалистами в сфере борьбы с пожарами и спасением людей в чрезвычайных ситуациях. Дилетантский подход здесь недопустим.
— Совет Федерации может выдвинуть такую инициативу на своём уровне?
— Необходимость инициировать этот вопрос на законодательном уровне есть. Всё, что ведёт к снижению опасности для человека, должно быть максимально задействовано и законодательно обеспечено. Но для этого, как уже сказано, нужно просчитать со специалистами, что следует предусмотреть в законах, чтобы использовались средства спасения людей в экстренных ситуациях. Для этого нужно пересматривать все нормы, в том числе санитарные.
На пленарном заседании Совета Федерации 28 марта и Валентина Ивановна Матвиенко (председатель палаты регионов — прим. ред.), и представители от Кемеровской области, и другие сенаторы высказались за пересмотр законодательных норм. У нас это уже директивно озвучено со стороны председателя Совета Федерации. Мы и комитетом будем работать, и наши коллеги присоединятся.
— Вы упомянули, что у людей может возникнуть сложность в использовании средств защиты, так как они никогда ими не пользовались. Вероятно, это тоже следует учесть при реформе законодательства по части пожарной безопасности?
— Эти вопросы нужно рассматривать в комплексе, начиная с обучения детей в школах. В советское время была начальная военная подготовка, в рамках которой детей учили действовать в случае применения оружия массового поражения, в случае пожара и других ситуаций, в том числе учили надевать комплекты защиты. То есть это было на системной основе, были практические уроки. А сегодняшние уроки ОБЖ — это просто теория, такое факультативное обучение несерьёзным способом. А на самом деле люди должны учиться спасаться именно в школе.
— Ещё можно обучать персонал торговых заведений и других общественных мест.
— На любом предприятии должен быть инженер по технике безопасности. Соответствующие специалисты, менеджеры по управлению персоналом и технике безопасности есть и в коммерческих учреждениях. То есть нужно законодательно вменять им исполнение обязанностей в этом ключе, готовить их на специальных курсах.
Сегодняшние уроки ОБЖ — это просто теория, такое факультативное обучение несерьёзным способом. А на самом деле люди должны учиться спасаться именно в школе. Как сегодня набирают на работу? Есть диплом специалиста, нет — не важно. Есть диплом о высшем образовании, например юриста — и нормально, взяли на работу. А специалист по пожарной безопасности из него ведь никакой. Здесь, в общем-то, стоит проводить сертифицированные курсы при областных управлениях МЧС, например, которые будут обучать специалистов, ответственных за соблюдение пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и так далее.
— Как вы относитесь к идее ужесточения правил и требований пожарной безопасности?
— У нас, кстати, правила пожарной безопасности гораздо строже, чем во многих странах Европы. Это ещё с советских времён пошло. Но нужно готовить специалистов этого профиля, которые отвечали бы за это по закону, которые могли бы сертифицировать помещения в торговых комплексах, на складах. Сколько у нас складов, рынков горит? Достаточно много. И людей горит достаточно много…
Вот есть, допустим, инспектор пожарной охраны: он же не участвует в стадии разработки проектной документации. А в рамках закона №44-ФЗ с целью снижения максимальной стоимости объекта собственники экономят в том числе на средствах пожарной охраны. Например, устанавливают самую дешёвую сигнализацию.
Поэтому сегодня законодательная инициатива должна быть направлена не в сторону запрещения или ужесточения, а должна уделять внимание проблеме обеспечения пожарной безопасности. А она комплексная: не только законодатели, здесь должны участвовать все институты по безопасности, причём всех видов. Потому что иначе мы будем сталкиваться с пересечением интересов. Допустим, запасные аварийные выходы: по требованиям антитеррористической защиты они должны быть закрыты, а по требованиям пожарной безопасности — открыты. Как это соблюсти?
— Ну есть такие двери, которые открываются только изнутри, а снаружи даже ручки нет.
— Есть и такое. Есть и магнитные замки. В общем-то, технически решаемо. Но мы же о законодательной инициативе говорим, поэтому мы должны оговаривать, какие категории, классы объектов и как должны оборудоваться.
— Вам не кажется, что какие-то масштабные изменения в сфере требований к безопасности чаще всего происходят после масштабных трагедий? Почему так?
— Пожары происходят всегда. Вспомните, лет 15-18 назад был пожар в самарском здании УВД. Я тогда служил в Черноречье Самарской области. Тогда тоже никто не был к этому готов. Особенностью того здания было то, что на первом этаже везде были установлены решётки на случай нападений или побегов. И когда произошло возгорание, люди просто не смогли выйти, они оказались в ловушке. Тогда начался шум-гам, начали пересматривать правила. Потом произошли события в «Хромой лошади», после чего стали пересматривать правила применения пиротехники. То есть каждый пожар чему-то нас учит. Пусть мы наступаем на грабли иногда, но всё же ситуация постепенно улучшается.
Статистика количества погибших на пожарах в России (данные МЧС с 2007 по сентябрь 2017 года) Год Число жертв (человек) 2007 15 924 2008 15 165 2009 13933 2010 12 983 2011 12 028 2012 11 635 2013 10 560 2014 10 253 2015 9419 2016 8760 2017 5226