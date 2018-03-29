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МЧС: вопрос о вывозе жителей Волоколамска в санатории пока не рассматривается
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МЧС: вопрос о вывозе жителей Волоколамска в санатории пока не рассматривается 

Вести.Ru 1 час назад
Вопрос предоставления жителям Волоколамска индивидуальных средств защиты и массового вывоза их в санатории пока не рассматривается. Об этом сообщили СМИ представители регионального ГУ МЧС России.
Как уточняется, пока нет никаких поводов, чтобы обсуждать вопрос о вывозе жителей города в санатории. Ситуация в Волоколамске штатная, угрозы здоровья населению нет, передает агентство «Интерфакс».
Также пока не рассматривают выдачу жителям индивидуальных средств защиты. Представитель ГУ МЧС пояснил, что концентрация вредных веществ в воздухе в норме.
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