МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски 

МЧС начало выдавать жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты (респираторы и маски) из-за вредных выбросов с мусорного полигона «Ядрово». С сегодняшнего дня в городе введен режим повышенной готовности, заметили в региональном управлении МЧС. Первая партия респираторов уже передана жителям, готовится закупка еще одной. В рамках режима повышенной готовности МЧС также усилит мониторинг обстановки в городе и подготовит планы эвакуации. Вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стало.