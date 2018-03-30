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МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски
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МЧС начало выдавать жителям Волоколамска респираторы и маски 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА Новости
МЧС начало выдавать жителям подмосковного Волоколамска средства индивидуальной защиты (респираторы и маски) из-за вредных выбросов с мусорного полигона «Ядрово». С сегодняшнего дня в городе введен режим повышенной готовности, заметили в региональном управлении МЧС. Первая партия респираторов уже передана жителям, готовится закупка еще одной. В рамках режима повышенной готовности МЧС также усилит мониторинг обстановки в городе и подготовит планы эвакуации. Вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамске МЧС пока не стало.
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