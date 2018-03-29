Ещё
Фанаты «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фанаты «Динамо» присоединятся к акции памяти жертв пожара в Кемерово 

Чемпионат.com 21 час назад
Фото: Чемпионат.com
Болельщики московского «Динамо» примут участие в акции памяти жертв пожара в Кемерово во время матча 24-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом», который состоится 31 марта, сообщает «Ультрас Динамо» 2009 в своей группе в «ВК».
«Динамовцы, из-за страшной трагедии в Кемерово все матчи 24-го тура РФПЛ начнутся с минуты молчания.
Со своей стороны болельщики большинства клубов, чтобы почтить память погибших, договорились провести первые таймы своих матчей в тишине.
Мы призываем вас поддержать эту акцию памяти, а также на время первого тайма отказаться от средств визуальной поддержки клуба (баннеры, флаги), в течение тайма на трибуне будет висеть только баннер про Кемерово.
Спасибо за понимание, берегите себя и своих близких!» — говорится в заявлении болельщиков.
Чемпионат.com: последние новости
Тренировка сборной началась с минуты молчания в память о погибших в Кемерово Клубы КХЛ выразили соболезнования родным погибших при пожаре в Кемерово Черчесов — о трагедии в Кемерове: победы или поражения отходят на третий план
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию447
Минобороны прокомментировало обман радаров РФ245
Тело Мавроди оказалось никому не нужно66
В Крыму высмеяли заявление Киева анекдотом63
Минфин припугнул Великобританию163
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:41
Жителям Волоколамска выдали респираторы
Общество
Гусь наказал издевающегося над ним американца
В мире Общество
02:46
30-летняя Ирина Муравьева сыграла школьницу
Шоу-бизнес
00:25
В Плесецке запустили «Сармат»
Оружие Армия
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
00:24
В Таиланде автобус загорелся на ходу
Происшествия Автоспорт/Мотоспорт
03:32
США высылают торгпреда России
В мире США
01:22
Госдеп заявил о последствиях закрытия генконсульства в РФ
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение