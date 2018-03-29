Болельщики российских клубов проведут первые таймы матчей 24-го тура РФПЛ в тишине в память о жертвах трагедии в Кемерово 

Во вторник в Санкт-Петербурге перед контрольным матчем сборной России с национальной командой Франции (1:3) прошел круглый стол, участниками которого стали активные болельщики клубов российской футбольной премьер-лиги. В ходе мероприятия обсуждались акции в память о жертвах трагедии в Кемерово. В итоге фанатский актив принял решение провести первые таймы 24-го тура чемпионата России в тишине. Кроме того, было предложено отказаться от различной визуальной поддержки, большинством болельщиков поддержана и эта идея.
Напомним, в минувшее воскресенье в Кемерово случился пожар в одном из торговых центров города. Его жертвами, по последним данным, стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Игра Россия — Франция началась с минуты молчания в память о жертвах трагедии. Кроме того, 28 марта в России было объявлено всероссийским днем траура. (Андрей СИЗЯКИН)
Расписание матчей 24-го тура чемпионата России