По делу пожаре в «Зимней вишне» начались допросы местных чиновников 

Среди возможных фигурантов уголовного дела о гибели десятков людей на пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» могут оказаться местные чиновники, завизировавшие ввод в эксплуатацию здания, сообщила официальный представитель Следкома Светлана Петренко.
Она отметила, что в рамках расследования проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, передает «Интерфакс».
Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.