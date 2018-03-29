Начальник ГУ МЧС РФ по Подмосковью: предпосылок для введения режима ЧС нет 

Начальник регионального управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что причин для введения режима чрезвычайной ситуации нет. Однако в Подмосковье введен режим повышенной готовности.
Глава ведомства пояснил, что этот режим означает постоянный мониторинг окружающей среды, а также информирование населения о замерах, которые проводятся. По словам Полетыкина, все это в настоящий момент обязательно выполняется.
Кроме того, частично ограничен въезд и выезд с территории мусорных полигонов Московской области. Полетыкин отметил, что план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации сейчас разрабатывается.
Вопросы, связанные с планом действий в случае возникновения ЧС, а также связанные с ходом экстренной эвакуации сейчас действительно уточняются
— Сергей Полетыкин.
В конце начальник ГУ МЧС России по региону еще раз подчеркнул, что никаких предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в настоящее время нет.