Ещё
Начальник ГУ МЧС РФ по Подмосковью: предпосылок для введения режима ЧС нет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Начальник ГУ МЧС РФ по Подмосковью: предпосылок для введения режима ЧС нет 

360tv.ru 42 минуты назад
Начальник регионального управления МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что причин для введения режима чрезвычайной ситуации нет. Однако в Подмосковье введен режим повышенной готовности.
Глава ведомства пояснил, что этот режим означает постоянный мониторинг окружающей среды, а также информирование населения о замерах, которые проводятся. По словам Полетыкина, все это в настоящий момент обязательно выполняется.
Кроме того, частично ограничен въезд и выезд с территории мусорных полигонов Московской области. Полетыкин отметил, что план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации сейчас разрабатывается.
Вопросы, связанные с планом действий в случае возникновения ЧС, а также связанные с ходом экстренной эвакуации сейчас действительно уточняются
— Сергей Полетыкин.
В конце начальник ГУ МЧС России по региону еще раз подчеркнул, что никаких предпосылок для введения режима чрезвычайной ситуации в настоящее время нет.
360tv.ru: последние новости
Родственникам погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» показали видеозаписи начала пожара СМИ: три тонны масла находятся под горящим автосалоном в Петербурге В Кемерове завершился 11‐часовой митинг
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Евразийский союз: как быстро избавиться от доллара63
В Волоколамске введут режим ЧС50
Российские радары не заметили израильских истребителей738
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов420
Трамп заявил о скором уходе из Сирии30
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы Автоспорт/Мотоспорт
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение