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В спортивной школе в Истре прошли антитеррористические учения
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В спортивной школе в Истре прошли антитеррористические учения 

360tv.ru 1 час назад
В спортивной школе олимпийского резерва «Истина» обнаружили «бомбу». Сотрудников пришлось эвакуировать, на место вызвали саперов. Именно такую легенду выбрали для антитеррористических учений в Истре. На примере условного пожара продемонстрировали и эвакуацию людей из горящего здания.
Звучит сигнал тревоги. Начинается эвакуация. Сотрудники спортивной школы спешно покидают помещение. Быстрая проверка по списку вышедших из здания — и за работу принимаются оперативные службы.
Сначала полицейские и сотрудники ГИБДД выставляют оцепление. Когда проход к зданию ограничен, приезжает группа быстрого реагирования. Кинолог с собакой проверяют территорию — найдено взрывное устройство. Затем за дело принимается сапер. Группе быстрого реагирования хватает двух минут на обследование и обезвреживание условной бомбы.
Как говорят спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Истина», чтобы добиться результата, нужна постоянная практика. Под таким лозунгом и проходят ежегодные антитеррористические учения. На этот раз по легенде на территории была обнаружена бомба.
Успехом закончилась и операция по спасению человека из горящего здания. Учебной тренировке была дана положительная оценка. Эвакуация завершилась в отведенное время.
Аварийно-спасательные
службы сработали слаженно и оперативно.
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