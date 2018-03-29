В спортивной школе в Истре прошли антитеррористические учения

В спортивной школе олимпийского резерва «Истина» обнаружили «бомбу». Сотрудников пришлось эвакуировать, на место вызвали саперов. Именно такую легенду выбрали для антитеррористических учений в Истре . На примере условного пожара продемонстрировали и эвакуацию людей из горящего здания.

Звучит сигнал тревоги. Начинается эвакуация. Сотрудники спортивной школы спешно покидают помещение. Быстрая проверка по списку вышедших из здания — и за работу принимаются оперативные службы.

Сначала полицейские и сотрудники ГИБДД выставляют оцепление. Когда проход к зданию ограничен, приезжает группа быстрого реагирования. Кинолог с собакой проверяют территорию — найдено взрывное устройство. Затем за дело принимается сапер. Группе быстрого реагирования хватает двух минут на обследование и обезвреживание условной бомбы.

Как говорят спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Истина», чтобы добиться результата, нужна постоянная практика. Под таким лозунгом и проходят ежегодные антитеррористические учения. На этот раз по легенде на территории была обнаружена бомба.

Успехом закончилась и операция по спасению человека из горящего здания. Учебной тренировке была дана положительная оценка. Эвакуация завершилась в отведенное время.

Аварийно-спасательные

службы сработали слаженно и оперативно.