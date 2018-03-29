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Родственникам погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» показали видеозаписи начала пожара
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Родственникам погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» показали видеозаписи начала пожара 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщило РИА «Новости».
Как сказал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, желающим родственникам погибших и пострадавших вчера были показаны видеозаписи того, что касается начала пожара. Деталей Меняйло не сообщил, объяснив это тем, что это должно делать следствие.
Он отметил, что вся информация о ходе следствия будет доводиться до родственников и общественности «по мере возможности ее доведения».
Также полпред сообщил о договоре с председателем СК России Александром Бастрыкиным, о том, что со вчерашнего дня старший следственной группы, который находится здесь, дает соответствующую информацию о ходе следствия.
Ранее житель Кемерово Игорь Востриков, который во время пожара ТЦ «Зимняя вишня» потерял жену, сестру и троих детей, рассказал в видеообращении, что просмотрев запись с камер видеонаблюдения, он увидел, что двери в кинозал были открыты и во время пожара из зала выбегали люди, но когда в коридоре дым стал очень густым, то некий мужчина решил запереть дверь изнутри, чтобы дождаться спасательных службы.
Пожар в четырехэтажном здании в Кемерове произошел в воскресенье 25 марта. В результате трагедии, по последним данным, погибли 64 человека, в их числе 41 ребенок.
Известно, что в результате проведенной экспертизы сгоревшее здание торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове признано аварийным и пойдет под снос.
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