СК получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове

МОСКВА , 27 марта. / ТАСС /. Заявления о пропаже 67 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» поданы в Кемерове . Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. "На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове", — сообщила она. По ее словам, родственникам выдали 21 разрешение на захоронения. «Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре», — добавила Петренко.