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СК получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове
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СК получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в ТЦ в Кемерове 

ТАСС 27 марта 2018
Фото: Военное обозрение
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Заявления о пропаже 67 человек при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» поданы в Кемерове. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
"На данный момент следствие располагает заявлениями родственников о пропаже 67 человек во время пожара в торговом центре в Кемерове", — сообщила она.
По ее словам, родственникам выдали 21 разрешение на захоронения. «Некоторые тела сильно повреждены огнем. Для их идентификации назначены и проводятся генетические экспертизы. Во избежание ошибок на данном этапе Следственный комитет считает невозможным публикацию списков погибших при пожаре», — добавила Петренко.
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