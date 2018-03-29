Журналисты проверили торговые центры в Пушкине на пожарную безопасность

Съемочная группа «360» проверила два торговых центра в Пушкине на соблюдение правил пожарной безопасности.

В торговом центре «Победа» журналисты обнаружили план эвакуации среди полок магазина, а пожарный шкаф был спрятан за тонированной стеклянной дверью, открыть которую непросто. Зато здесь полный набор спецоборудования, включая пожарный гидрант и огнетушители.

Противопожарный регламент для торговых центров гораздо шире: это и система оповещения, и автоматическое открытие всех закрытых дверей, и помощь сотрудников торгового комплекса посетителям.

Торговый центр «Победа»— это одно из самых крупных развлекательных мест города: здесь не только магазины, кафе и рестораны, но и кинотеатр с тремя залами, которые одновременно могут принять 350 зрителей. От кинотеатра вбок уходит широкий бетонный коридор с зелеными указателями пожарного выхода. Двери с «замком-антипаникой»

открыты во время сеансов и ведут к лифтам, которыми пользоваться во время пожара нельзя, но двери открыты. На замках, которые стоят в несколько раз дороже обычных, хозяева не сэкономили.

Дверь «антипаника» никогда не закрывается на замок. Человек может в любой момент эту дверь открыть

— Александр Голик, управляющий кинотеатром.

Здания торговых центров сдаются полуготовыми. Объект, в том числе и на пожарную безопасность, принимают в тот период, когда площади еще никем не арендованы. Детская комната здесь только строится, материал стен — гипсокартон, два просторных выхода по разные стороны.

Следующая точка маршрута — торговый центр «Пушкинский». Среди многочисленных рекламных вывесок были обнаружены планы эвакуации вместе с кнопкой пожарной сигнализации. Единая система оповещения не работает ни на одном из этажей. Зато в двух журналах технического обслуживания последняя дата проверки совсем свежая — 1 марта, нет никаких замечаний со стороны компании, проверяющей оборудование.

Противопожарный протокол требует максимальной скорости эвакуации и максимального количества выходов. Указатели, куда бежать в случае беды, здесь есть, а вот как выбираться из запасного выхода в торговом центре «Пушкинский» — большой вопрос. Путь к спасению преграждает не мусор, а рынок. Спасти свою жизнь в этом центре в случае непредвиденной ситуации будет непросто.