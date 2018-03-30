В Сети появилось видео спасения людей из горящего ТЦ в Кемерове

В интернете появилось видео спасения людей в ходе страшной трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове

На записи видно, как проходила эвакуация с крыши горящего здания. Спасатели успокаивают людей и по очереди спускают их с высоты при помощи автолестницы с подъемником. Посетители торгового центра забираются в кабинку и держатся за поручни, спасатели рассказывают правила поведения при спуске.

Специалистам приходилось разыскивать пострадавших в здании в условиях практически нулевой видимости из-за густого дыма. По информации кp.ru, в один из заходов в здание, поднимаясь по лестнице, спасатели услышали хрип мужчины. Было понятно, что он жив, искать его пришлось практически на ощупь, но пожарные справились.

На голову пострадавшему надели капюшон — самоспасатель. Он помог минимизировать воздействие угарного газа на организм. На записи видно, как пострадавшего вывели на улицу, затем спасатели позвали на помощь медиков.

Страшный пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел в Кемерово 25 марта. В воскресный день туда пришли сотни человек, чтобы совершить покупки и сходить в кино. Жертвами трагедии, по официальным данным, стали 64 человека, среди них 41 ребенок.