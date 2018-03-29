Установлен очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня»

В оперативном штабе по ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» установили очаг возгорания, сообщает «Интерфакс»

«В батутной комнате находилось две "ванны" с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене», — сказал представитель штаба.

Он также рассказал, что рассматриваются две версии причины пожара: замыкание электропроводки и поджог. Установить точную причину без экспертизы невозможно, отметил собеседник агентства.

Ранее управляющая торговым центром Надежда Судденок заявила, что очаг возгорания находился в сухом бассейне батутной комнаты. При этом причиной возгорания она назвала поджог.

«Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — сказала Судденок журналистам в суде.

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети.