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Установлен очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня»
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Установлен очаг возгорания в ТЦ «Зимняя вишня» 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В оперативном штабе по ликвидации последствий пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» установили очаг возгорания, сообщает «Интерфакс».
«В батутной комнате находилось две "ванны" с мягкими кубиками. Вспышка была в той, что ближе к стене», — сказал представитель штаба.
Он также рассказал, что рассматриваются две версии причины пожара: замыкание электропроводки и поджог. Установить точную причину без экспертизы невозможно, отметил собеседник агентства.
Ранее управляющая торговым центром Надежда Судденок заявила, что очаг возгорания находился в сухом бассейне батутной комнаты. При этом причиной возгорания она назвала поджог.
«Я разговаривала с сотрудницей, она утверждала, что услышала хлопок и увидела столб огня — вспыхнула поролоновая куча. Я считаю, что это был поджог», — сказала Судденок журналистам в суде.
Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» унес жизни 64 человек, 41 из них — дети.
 Ещё 2 источника 
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