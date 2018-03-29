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Авторы объявления о поиске украинского пранкера могут быть с ним связаны
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Авторы объявления о поиске украинского пранкера могут быть с ним связаны 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
КЕМЕРОВО, 29 мар — РИА Новости. Авторы объявления о награде за украинского пранкера Евгения Вольнова, намеренно сообщавшего ложные данные о числе жертв пожара в Кемерово, перестали отвечать на звонки, передает корреспондент РИА Новости. При этом телефонный номер, указанный в объявлении, по данным из открытых источников, оказался связан со множеством «пранкерских» историй.
Ранее в соцсетях появились объявления о награде за поимку Вольнова, известного провокативными розыгрышами.
Позвонив по объявлению, работающий в Кемерово корреспондент РИА Новости поговорил с неким «Геннадием» и получил заверения, что объявление настоящее. Идея поймать пранкера, заплатив за него 12 миллионов рублей, будто бы принадлежит группе кемеровчан, родственники одного из которых якобы погибли в пожаре в ТЦ «Зимняя вишня». Прослушав и просмотрев «жуткие видеоролики» Вольнова, молодые люди, по их словам, решили наказать «эту сволочь» и передать его в руки российских правоохранительных органов. РИА Новости располагает аудиозаписью этого разговора.
На следующий день корреспондент РИА Новости вновь связался с авторами объявления и предложил встретиться лично. «Геннадий» сначала сказал, что подумает, как это сделать, и рассказал о своих сомнениях из-за якобы возможного преследования со стороны правоохранительных органов, а затем вообще перестал отвечать на звонки.
В то же время проверка по открытым поисковым системам показала, что этот номер часто используется для провокативных розыгрышей — на него зарегистрированы объявления о продаже холодильников и даже онлайн-магазин интимных товаров, оформленный в оскорбительном ключе.
В среду СК сообщил, что завел уголовное дело по статье «возбуждение ненависти или вражды» в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как Евгений Вольнов. По данным следствия, пранкер «публично распространял недостоверные сведения о количестве жертв пожара в Кемерово, вводя в заблуждение родственников погибших и пострадавших, таким образом пытаясь дестабилизировать ситуацию». Басманный суд Москвы в тот же день санкционировал его заочный арест, Вольнова обещали объявить в розыск.
Представитель Службы безопасности Украины сообщила, что страна не выдаст Вольнова России, так как это не предусмотрено украинским законодательством.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, из них 41 — дети.
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 Ещё 6 источников 
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