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Опубликовано шокирующее видео из охваченного огнём посёлка в Приморье
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Опубликовано шокирующее видео из охваченного огнём посёлка в Приморье 

Prim.News 1 час назад
Пожар продолжался почти сутки.
Инстаграм ГТРК «Владивосток» опубликовал видео, снятое в поселке Заречный Кавалеровского района Приморского края, который серьезного пострадал от природного пожара.
Публикация от НОВОСТИ ПРИМОРЬЯ, ВЛАДИВОСТОКА (@vestiprim)
29 Мар 2018 в 12:11 PDT  Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю, 28 марта в 15:45 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в селе Зеркальное Кавалеровского района в результате пожара в нежилом доме по улице Молодежной при сильном порыве ветра произошло распространение пожара на соседний нежилой дом и частную хозяйственную постройку. Пострадавших нет.
К месту пожара немедленно были направлены пожарные подразделения убыли пожарные подразделения 12 человек и 4 ед. техники. В 16:00 было принято решение о привлечении к тушению пожара резервной техники и дополнительных сил. Кроме того, задействовали добровольную пожарную дружину. Благодаря оперативным действиям угрозу распространения огня ликвидировали, отметили в МЧС. В 23:19 28 марта пожар был полностью ликвидирован.
Ранее стало известно, что жителям поселка возместят ущерб от пожара.
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