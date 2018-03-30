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В Ульяновске проходят учебные эвакуации из торговых центров
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В Ульяновске проходят учебные эвакуации из торговых центров 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
28 и 29 марта прошли учения с массовой эвакуацией людей в ТРЦ «Аквамолл», ТЦ «Заря», ТК «Звезда», в гипермаркете Лента, в центральном Доме быта и в трех ТЦ Нового города.
Областное правительство и прокуратура объявили массовые проверки всех торговых, развлекательных центров региона и объектов массового пребывания людей. Результаты проверок будут опубликованы через две недели. Сотрудники регионального Управления МЧС России проводят тренировки по эвакуации персонала и посетителей из торговых центров, а также противопожарные инструктажи для работников ТЦ.
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 Ещё 2 источника 
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