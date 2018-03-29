Систему пожарной безопасности проверили более чем в 100 подмосковных ТЦ за 2 дня 

В течение двух дней в Московской области в 106 торговых центрах проверили соответствие требованиям пожарной безопасности, работа проводится в плановом и внеплановом порядке, сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.
«За два дня мы уже проверили совместно с правоохранительными органами и прокуратурой 106 (торговых центров — ред.). В некоторых выявлен ряд серьезных конструктивных замечаний. Есть торговые центры, которые отвечают всем требованиям пожарной безопасности», — доложил Полетыкин губернатору Московской области Андрею Воробьеву в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он отметил, работа проводится как в плановом, так и внеплановом порядке.
«Самый главный акцент при проверке мы делаем на практические знания персонала, который находится в торговых центрах и в местах массового скопления людей», — добавил Полетыкин.
Он отметил, что по завершению всех проверок будет подготовлена справка по итогам инспектирования.
«Ключевое — регулярные учения, регулярные тренировки. Как бы это ни звучало, но во всем мире только это позволяет четко понимать человеку куда, когда бежать, как себя вести при пожаре и через какие двери выходить. Много людей работают в огромных офисных помещениях, находятся в торговых центрах, это понимание нужно формировать», — подчеркнул Воробьев.
Пожар в четырехэтажном здании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. После пожара первый заместитель Генерального прокурора России Александр Буксман поручил организовать проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах РФ, имеющих развлекательные центры.