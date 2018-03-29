Систему пожарной безопасности проверили более чем в 100 подмосковных ТЦ за 2 дня

Он отметил, работа проводится как в плановом, так и внеплановом порядке.

«Самый главный акцент при проверке мы делаем на практические знания персонала, который находится в торговых центрах и в местах массового скопления людей», — добавил Полетыкин.

Он отметил, что по завершению всех проверок будет подготовлена справка по итогам инспектирования.

«Ключевое — регулярные учения, регулярные тренировки. Как бы это ни звучало, но во всем мире только это позволяет четко понимать человеку куда, когда бежать, как себя вести при пожаре и через какие двери выходить. Много людей работают в огромных офисных помещениях, находятся в торговых центрах, это понимание нужно формировать», — подчеркнул Воробьев.