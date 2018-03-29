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Какие общедоступные средства могут помочь при пожаре
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Какие общедоступные средства могут помочь при пожаре 

Карельские вести 26 минут назад
Фото: Карельские вести
Пожар в Кемерове кроме прочего показал и то, перед каким страшным выбором может оказаться человек: сгореть заживо или разбиться? Более 80% людей, ставших жертвами пожаров, по данным экспертов, погибли в течение первых 8 минут после его начала. А это значит, что в случае возгорания действовать нужно стремительно: или тушить источник огня, или покидать помещение. А что делать старику, матери с малышом, инвалиду? И как быть, если бежать вообще некуда? Спасатели вместе с учеными уже давно разрабатывают и внедряют инновационные средства спасения, предназначенные именно для таких ситуаций.
На работе, дома, в путешествии
Знакомьтесь — самоспасатель, уникальное индивидуальное приспособление, предназначенное для эффективной защиты органов дыхания человека. У него довольно простая конструкция — капюшон универсального размера, оснащенный вставкой с прозрачным смотровым окном и фильтрами. Такое устройство одинаково подойдет мужчине, женщине, ребенку. Оно легко наденется и поверх пышной прически, и на бороду (кто хоть раз надевал противогаз знает, о чем речь).
Самоспасатели выпускают разных цветов. Но не для того, чтобы кто-то мог подобрать его под цвет сумочки или сапожек. Например, устройства стального окраса хорошо видно в темноте. Предназначены они для использования при температуре до 50 градусов, но кратковременно могут выдерживать жар и от 200 до 850 градусов. Желтые и оранжевые самоспасатели лучше видны в дыму, и так далее (при выборе изделия лучше обратиться к опытному продавцу-консультанту). Время защитного действия фильтров может составлять у базовой модели не менее 30 минут, у усиленной — до 40 минут. А это, согласитесь, совсем другое дело.
Для применения самоспасателя не требуется специального обучения — вся информация доходчиво разъяснена в прилагаемой к изделию инструкции. Оно не займет много места — как правило, самоспасатель уложен в небольшую сумочку на молнии, размером примерно 20 на 20 см. Поэтому его вполне реально положить в большую сумку, чемодан, удобно хранить дома, на даче.
У самоспасателя две основные функции. Во-первых, маска защитит лицо от дыма, огня, искр, пыли, возникающих при пожаре (и не только, устройство спасет и от опасных химических веществ, таких как хлор, сероводород, оксид серы, аммиак и пр.). А еще предотвратит удушье от угарных газов и убережет голову от ожогов. Во-вторых, прозрачность маски обеспечит возможность общения между людьми, что очень важно при спасении. У человека в самоспасателе, оказавшегося, например, в узком коридоре, в закрытом помещении или на лестнице, останется хороший обзор — и он сможет распознавать знаки, команды, видеть пути отхода.
Самоспасатели можно не только приобретать для себя лично. Неплохо было бы иметь их в местах большого скопления людей — в коммерческих центрах, офисах, ресторанах, гостиницах. Согласно анализу одной из российских фирм-производителей изделий, предназначенных для спасения, из 200 применивших самоспасатели работников различных предприятий, где были пожары и другие чрезвычайные ситуации, ни один не пострадал. В 2017 году самоспасатели были применены на пяти пожарах. Каждый третий факт их использования был связан с ликвидацией возгорания. То есть огонь был ликвидирован персоналом предприятия еще до прибытия пожарной команды.
Для матери с ребенком
Если самоспасатель защищает только голову, то есть приспособления, которые помогут полностью укрыться от воздействия высоких температур. Специальная огнезащитная накидка предотвратит возгорание одежды и защитит тело от открытого пламени. А еще можно (и нужно при возможности) использовать ее для изоляции очага возгорания. Но очаг в этом случае не должен превышать половину квадратного метра, то есть огонь такой накидкой можно потушить только в состоянии зародыша. Если же время упущено, то накидка сослужит добрую службу при эвакуации.
Специально для самых маленьких — для детей в возрасте до 1,5 года — создали защитную камеру-люльку. Она убережет самое ценное, что у нас есть, от продуктов горения, от ожогов, от паров, газов, аэрозолей. Люлька предназначена для безопасной эвакуации детей при пожарах и техногенных авариях.
Не разбиться, а спуститься с комфортом
Квартирный пожарный кран — устройство весьма компактное. Это металлическая коробка размером 30х30 см и глубиной 5 см. Мужчина «с руками» легко приделает ее куда надо у себя в санузле. Внутри коробки в свернутом состоянии находится специальный миниатюрный пожарный рукав длиной 15 метров. Случись возгорание, рукав дотянется куда угодно в квартире. Единственное, прежде чем лить воду, надо обязательно отрубить электричество.
Ну и, наконец, приспособление, которое после трагедии в Кемерове, когда обезумевшие люди прыгали из окон, понимая, что и на земле их может ждать смерть, наверняка обратит на себя внимание жильцов верхних этажей. Они могут приобрести специальную систему эвакуации, которую для них изготовят индивидуально, в зависимости от этажа проживания. К вам домой приедет бригада, которая смонтирует на внешней стене дома — прямо у вас под окном — крепкий крюк и коробку. В коробке — надежный канат и сиденье. И если вы отрезаны от путей эвакуации — просто залезаете в это сиденье и в нем съезжаете вниз, причем с безопасной скоростью — метр в секунду. С любого этажа, хоть сорокового. Страшно? Уж точно не страшнее, чем прыгать в неизвестность с четвертого.
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