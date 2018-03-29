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Кемеровчанин объяснил ошибочное попадание в список пропавших без вести
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Кемеровчанин объяснил ошибочное попадание в список пропавших без вести 

Деловая газета «Взгляд» 34 минуты назад
Нашедший живым 17-летний кемеровчанин Максим Стукалов, который ранее был занесен в списки пропавших без вести при пожаре, объяснил, почему родственники внесли его в число тех, кто мог находиться во время возгорания в «Зимней вишне».
Он ушел за несколько часов до начала пожара, как считали родные, в «Зимнюю вишню», где Максим часто бывал с друзьями и девушкой. Там он посещал кинотеатр и играл в бильярд, сообщает «Комсомольская правда».
«В тот день мы с другом пошли в интернет-кафе. Подвальное помещение, связь не ловит. В итоге, когда все случилось, родители стали мне звонить. Гудков нет — конечно, сразу паника. Брат, сестра, моя девушка, да и просто знакомые — все безуспешно пытались меня найти», — объяснил молодой человек.
По его словам, когда он вышел из кафе, все родные уже находились в штабе, где и записали его в список пропавших.
В штаб Стукалов пришел сразу после того, как об этом узнал, где попросил вычеркнуть его фамилию, однако в хаосе этого, видимо, так и не сделали.
«Как выяснилось, я попал в список «неопознанных трупов». Вчера ко мне на занятия в техникум приходил следователь, проверил документы и наконец вычеркнул. Сказал, что за сегодня я уже третий такой», — сказал Стукалов.
Ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово найдены живыми.
При пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека.
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