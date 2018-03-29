Кемеровчанин объяснил ошибочное попадание в список пропавших без вести

Нашедший живым 17-летний кемеровчанин Максим Стукалов, который ранее был занесен в списки пропавших без вести при пожаре, объяснил, почему родственники внесли его в число тех, кто мог находиться во время возгорания в «Зимней вишне».

Он ушел за несколько часов до начала пожара, как считали родные, в «Зимнюю вишню», где Максим часто бывал с друзьями и девушкой. Там он посещал кинотеатр и играл в бильярд, сообщает « Комсомольская правда ».

«В тот день мы с другом пошли в интернет-кафе. Подвальное помещение, связь не ловит. В итоге, когда все случилось, родители стали мне звонить. Гудков нет — конечно, сразу паника. Брат, сестра, моя девушка, да и просто знакомые — все безуспешно пытались меня найти», — объяснил молодой человек.

По его словам, когда он вышел из кафе, все родные уже находились в штабе, где и записали его в список пропавших.

В штаб Стукалов пришел сразу после того, как об этом узнал, где попросил вычеркнуть его фамилию, однако в хаосе этого, видимо, так и не сделали.

«Как выяснилось, я попал в список «неопознанных трупов». Вчера ко мне на занятия в техникум приходил следователь, проверил документы и наконец вычеркнул. Сказал, что за сегодня я уже третий такой», — сказал Стукалов.

При пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» погибли 64 человека.