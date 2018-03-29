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В Нальчике из-за пожара эвакуировали более 40 человек
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В Нальчике из-за пожара в многоэтажном доме эвакуировали более 40 человек 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Более 40 человек эвакуировали из-за пожара в 12-этажном доме в Нальчике, пожарные спасли из огня двух человек, погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МЧС по Кабардино-Балкарии.
"В 17.35 мск четверга поступило сообщение, что на проспекте Шогенцукова в Нальчике горит квартира на четвертом этаже 12-этажного дома. Прибывшие на место пожарные установили, что горит помещение квартиры площадью 40 квадратных метров, и провели эвакуацию 42 человек", — сказал собеседник агентства.
К 18.25 мск пожар был ликвидирован, погибших нет.
"Пожарные и спасатели деблокировали входную дверь и спасли из квартиры, где произошло возгорание, женщину 1935 года рождения и мужчину 1941 года рождения", — сообщили в МЧС.
Причина пожара устанавливается, всего в его ликвидации участвовали 29 человек и восемь единиц техники.
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