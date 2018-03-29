На Среднем Урале за один день загорелись сразу три объекта

Вчера, 28 марта, в посёлке Ис недалеко от Кушвы загорелся деревянный дом на улице Мира. Сигнал о пожаре поступил сотрудникам пожарной охраны в 15:00. Огонь охватил площадь в 70 кв. метров: повредил деревянные надворные постройки и кровлю частного жилого дома.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области , около 2-х часов потребовалось пожарным, чтобы потушить огонь. При тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, а также 6 человек личного состава. Около двух часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнём.

В этот же день и в это же время всколыхнул пожар в Талице: сгорел частный дом на улице Мичурина. Чтобы потушить огонь потребовалось 3 часа 40 минут. Дом сильно пострадал: повреждено потолочное перекрытие, стены и домашнее имущество. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и шесть человек личного состава.

На этом, к сожалению, еще не все.

Вечером в 17:12 в Нижней Туре начала возгорать частная баня. Пожар потушили за 6 минут, но баня сгорела дотла. В тушении пожара также выдвинулась бригада из двух единиц техники и шести человек личного состава.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по СО.