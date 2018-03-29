Воробьев призвал проводить в Подмосковье регулярные учебные эвакуации

"Регулярные учения, регулярные тренировки — только это позволяет четко понимать человеку, куда, когда бежать, как себя вести при пожаре, через какие двери выходить. В Европе подобные учения проводятся регулярно, такие стандарты необходимо ввести в Подмосковье", — рассказал Воробьев.

На территории Подмосковья находятся 1200 ТЦ, все их проверят в течение 10 дней, уточнил Воробьев.

"Эта внезапность, коварность пожара заставляет нас очень серьезно подходить к планам и практике эвакуации в каждом помещении", — добавил Воробьев.

Самое главное для властей — не допустить следующей трагедии, резюмировал Воробьев.