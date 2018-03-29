А. Воробьев: Учения пожарной безопасности необходимо проводить в Подмосковье два раза в месяц

Губернатор Московской Андрей Воробьев дал рекомендации региональному МЧС регулярно проводить учения о пожарной безопасности на территории Подмосковья . Об этом он сообщил в эфире телеканала «Подмосковье 360».

«Весь мир, несмотря на серьезные требования к пожарной безопасности, не обходится без регулярных учений. Например, школы в Европе и Средней Азии минимум раз в два месяца проводят обязательные учения, и эту практику нам обязательно нужно ввести в Подмосковье. Только регулярное реагирование на учебные тревоги позволит нам знать, как спасаться. Мы дали соответствующие рекомендации МЧС, надеюсь, что регулярность, стандарты таких мероприятий будут в Подмосковье введены, и это позволит радикально снизить риски акта пожара», — сказал губернатор.

Кроме этого, он отметил, что на территории Московской области находится около 1 тыс. 200 торговых центров, которые сейчас проверяются на соответствие норм пожарной безопасности.

«Мы приступили к интенсивному инспектированию всех торговых центров, всех мест массового скопления людей. При инспектировании обнаружились недочеты и курьезы, когда лестницы есть, а выхода на эту лестницу нет. Задача МЧС, задача общественной организаций — обеспечить регулярную проверку и инспекцию», — дополнил А. Воробьев.

Ранее сообщалось, что МЧС и прокуратура Московской области будет организовывать регулярные проверки торгово-развлекательных центров, а также других объектов с массовым пребыванием людей. Будет уделено внимание декорациям и украшениям, с помощью которых собственники или арендаторы оформляют витрины и атриумы. Такие украшения должны быть из негорючих материалов или при должном обосновании обработаны огнезащитным составом. Такие же требования предъявляются к наполнению детских развлекательных площадок такими атрибутами как маты, лестницы и прочие аттракционы.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий особое внимание будет уделяться работе систем противопожарной защиты в автономном режиме при отключении электрического питания от сети. При проверке путей эвакуации и эвакуационных выходов будет обращаться внимание на обозначение направлений путей эвакуации, эвакуационное освещение, которое должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. Также проверят, из каких материалов выполнена отделка стен.