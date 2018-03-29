МЧС: Администрация ТЦ «Зимняя вишня» сбежала из здания через 4 минуты после начала пожара 

Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин заявил, что пожарные прибыли на место инцидента уже через 4 минуты, однако сотрудники торгового центра уже были снаружи.
Официальные заявления Бурсина были опубликованы 29 марта на сайте ведомства. По словам спасателя, в момент прибытия первого расчета пожарных на месте не было ни охранников, ни сотрудников «Зимней вишни». И всё это несмотря на то, что сотрудники администрации, по правилам, должны встретить пожарных и объяснить, в чём причина возгорания и сколько людей находятся в здании.
По мнению Бурсина, огонь стремительно распространялся по зданию из-за пустоты в перекрытиях и старой вентиляции. Кроме того, работа пожарных осложнялась хитрой планировкой здания и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать.
Бурсин также подтвердил, что в здании не работали пожарные сигнализации и были на ключ закрыты почти все аварийные выходы из здания. Иными словами, с четвёртого этажа было фактически не выбраться. Пожар в ТЦ «Зимняя Вишня» начался днем 25 марта. Огонь резко вспыхнул в детской игровой комнате. Из здания были эвакуированы сотни посетителей и сотрудников. Общая площадь пожара достигла 1500 кв.м. По последним данным, погибли 67 человек. 28 марта суд Кемерово арестовал почти на два месяца руководителя компании «Системный интегратор», которая была разработчиком системы противопожарной безопасности в ТЦ «Зимняя вишня». Ответы на главные вопросы о случившейся в Кемерове трагедии вы можете найти здесь.