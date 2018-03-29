МЧС: Администрация ТЦ «Зимняя вишня» сбежала из здания через 4 минуты после начала пожара

Начальник службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин заявил, что пожарные прибыли на место инцидента уже через 4 минуты, однако сотрудники торгового центра уже были снаружи.

Официальные заявления Бурсина были опубликованы 29 марта на сайте ведомства. По словам спасателя, в момент прибытия первого расчета пожарных на месте не было ни охранников, ни сотрудников «Зимней вишни». И всё это несмотря на то, что сотрудники администрации, по правилам, должны встретить пожарных и объяснить, в чём причина возгорания и сколько людей находятся в здании.

По мнению Бурсина, огонь стремительно распространялся по зданию из-за пустоты в перекрытиях и старой вентиляции. Кроме того, работа пожарных осложнялась хитрой планировкой здания и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать.