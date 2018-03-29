В МЧС рассказали о взрыве баллона с газом во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

«Работа осложнялась планировкой и огромным размером торгового центра, а также наличием баллонов, которые приходилось выносить и охлаждать», — пояснил официальный представитель регионального управления МЧС Андрей Бурсин. Он отметил, что к моменту прибытия пожарных огонь распространился на огромную площадь. «Этому, скорее всего, способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», — добавил Бурсин.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.