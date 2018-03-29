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В МЧС рассказали о взрыве баллона с газом во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
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В МЧС рассказали о взрыве баллона с газом во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 

Говорит Москва 2 часа назад
«Работа осложнялась планировкой и огромным размером торгового центра, а также наличием баллонов, которые приходилось выносить и охлаждать», — пояснил официальный представитель регионального управления МЧС Андрей Бурсин. Он отметил, что к моменту прибытия пожарных огонь распространился на огромную площадь. «Этому, скорее всего, способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», — добавил Бурсин.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта. Погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок.
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Число жертв пожара в торговом центре в Кемерове достигло пяти В Кемерове началось прощание с погибшими при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» Более 20 родственников жертв пожара в Кемерове получили выплаты из бюджета области
 Ещё 2 источника 
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