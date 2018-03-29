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В Москве после проверки закрыли ТЦ «Щелково»
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В Москве после проверки закрыли ТЦ «Щелково» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. После проведения внеплановой проверки пожарной безопасности в Москве закрыли торговый центр Щелково. Об этом сообщает «Бизнес ФМ».
В данный момент двери торгового центра опечатаны.
Администрация ТЦ заявила, что не может назвать сроки, когда комплекс возобновит свою работу.
В материале также указано, что одна из сотрудниц торгового центра в соцсетях написала о том, что его закроют на три месяца.
Торговый центр «Щелково» был построен на месте цехов завода «Хроматрон», который после завершения строительства в конце 80-х годов не был введен в эксплуатацию.
По всей России сообщают о проверках пожарной безопасности в местах массового скопления людей после трагедии в Кемерово.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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 Ещё 2 источника 
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