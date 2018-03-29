В Москве после проверки закрыли ТЦ «Щелково»

МОСКВА , 29 мар — РИА Новости . После проведения внеплановой проверки пожарной безопасности в Москве закрыли торговый центр Щелково . Об этом сообщает «Бизнес ФМ».

В данный момент двери торгового центра опечатаны.

Администрация ТЦ заявила, что не может назвать сроки, когда комплекс возобновит свою работу.

В материале также указано, что одна из сотрудниц торгового центра в соцсетях написала о том, что его закроют на три месяца.

Торговый центр «Щелково» был построен на месте цехов завода «Хроматрон», который после завершения строительства в конце 80-х годов не был введен в эксплуатацию.

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