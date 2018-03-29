Ещё
В подконтрольной Ротенбергу компании рассказали об итогах прокурорской проверки в ТРЦ «Хорошо!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

В подконтрольной Ротенбергу компании рассказали об итогах прокурорской проверки в ТРЦ «Хорошо!» 

Rambler News Service 1 час назад
Результаты проверки МЧС и прокуратуры торгового центра «Хорошо!» на Хорошевском шоссе, 27 являются положительными, сообщили RNS в пресс-службе компании «ТПС Недвижимость», контролируемой Игорем Ротенбергом и его партнерами Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько.
«Мы проводим регулярные проверки пожарной безопасности. Минимум раз в неделю. Они проходили и проходят вне зависимости от трагедии в Кемерово. В ТРЦ «Хорошо» уже прошла проверка МЧС и прокуратуры. Общие результаты проверки — положительные», — сказали RNS в пресс-службе компании.
По словам собеседника RNS, проверка МЧС и прокуратуры состоялась в среду, 28 марта.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России поручено провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах.
«ТПС Недвижимость» — компания, занимающаяся строительством и управлением торгово-развлекательными центрами. В управлении девелопера находятся около 900 тыс. кв. м недвижимости. Портфель компании включает в себя торгово-развлекательные комплексы в Москве («Океания» и «Хорошо!»), Краснодаре («Галерея Краснодар»), Сочи («МореМолл»), Новосибирске («Галерея Новосибирск») и Киеве (Ocean Plaza).
Rambler News Service: последние новости
Число погибших в результате пожара в ТЦ в Кемерове выросло до 56 СКР получил заявления о пропаже 67 человек при пожаре в Кемерове Парламент Риги рассмотрит вопрос о выделении семьям погибших при пожаре в Кемерове €50 000
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израильские истребители обманули российские радары444
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово248
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов14
Юлия Скрипаль пошла на поправку239
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение