В подконтрольной Ротенбергу компании рассказали об итогах прокурорской проверки в ТРЦ «Хорошо!» 

Результаты проверки МЧС и прокуратуры торгового центра «Хорошо!» на Хорошевском шоссе, 27 являются положительными, сообщили RNS в пресс-службе компании «ТПС Недвижимость», контролируемой Игорем Ротенбергом и его партнерами Александром Пономаренко и Александром Скоробогатько.
«Мы проводим регулярные проверки пожарной безопасности. Минимум раз в неделю. Они проходили и проходят вне зависимости от трагедии в Кемерово. В ТРЦ «Хорошо» уже прошла проверка МЧС и прокуратуры. Общие результаты проверки — положительные», — сказали RNS в пресс-службе компании.
По словам собеседника RNS, проверка МЧС и прокуратуры состоялась в среду, 28 марта.
Ранее Генпрокуратура сообщила, что в связи с пожаром в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове прокурорам субъектов РФ с привлечением территориальных органов МЧС России поручено провести проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах.
«ТПС Недвижимость» — компания, занимающаяся строительством и управлением торгово-развлекательными центрами. В управлении девелопера находятся около 900 тыс. кв. м недвижимости. Портфель компании включает в себя торгово-развлекательные комплексы в Москве («Океания» и «Хорошо!»), Краснодаре («Галерея Краснодар»), Сочи («МореМолл»), Новосибирске («Галерея Новосибирск») и Киеве (Ocean Plaza).