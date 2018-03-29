В подконтрольной Ротенбергу компании рассказали об итогах прокурорской проверки в ТРЦ «Хорошо!»

По словам собеседника RNS, проверка МЧС и прокуратуры состоялась в среду, 28 марта.

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