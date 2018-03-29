От исправности сигнализации до содержания путей эвакуации: в Вологде проверяют торговые центры

Проверку проводят сотрудники прокуратуры и регионального Управления надзорной деятельности МЧС России . Всего в Вологодской области предстоит осмотреть больше 140 торгово-развлекательных, культурно-досуговых и спортивных центров. Об этом заявил сегодня заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Сергей Веретенников.

«В первую очередь обращаем внимание на содержание путей эвакуации, систем противопожарной защиты, а также на первичные средства пожаротушения. Именно эти три позиции в первую очередь составляют комплексную систему именно пожарной безопасности объекта», — прокомментировал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Сергей Веретенников.

Если будут выявлены нарушения, к административной ответственности привлекут как юридические, так и должностные лица. Нарушение необходимо устранить в определенный срок. В ином случае через суд может быть принято решение о временном приостановлении деятельности объекта.

Сотрудники МЧС запланировали не только проверки, но и учебные тренировки. Сейчас они идут и по инициативе руководителей самих учреждений, причем не только торговых центров, но и других — в центрах культуры и спорта и т. д. Поучаствовать в учениях приглашают и вологжан, чтобы оценить свою готовность к действиям в условиях ЧС.

О противопожарной безопасности сегодня шла речь и на заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. В ней приняли участие городские власти, руководители крупных городских торговых центров, сотрудники МЧС, пожарной охраны. Обсудили вопросы типовых нарушений пожарной безопасности и меры по их устранению.

«Руководителям торговых центров и других учреждений с массовым пребыванием людей необходимо также вести работу с гражданами — доносить до них информацию, каким образом обеспечивается их безопасность на данных объектах. Все для того, чтобы вологжане чувствовали себя в безопасности и знали порядок действий в случае возникновения ЧС», — подчеркнул заместитель Мэра Вологды — начальник Административного департамента Алексей Никитин

Напомним, в связи с трагедией в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» масштабные проверки надзорными органами проводятся по всей стране.