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Полиция оцепила территорию рядом с домом Скрипаля в Солсбери
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Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов
Лавров объявил об ответных мерах на высылку дипломатов

Полиция оцепила территорию рядом с домом Скрипаля в Солсбери 

РИА Новости 1 час назад
РИА Новости. Полиция в Солсбери установила оцепление вокруг игровой зоны для детей возле дома Сергея Скрипаля, эту территорию будут изучать специалисты
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