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Песков рассказал, откуда шли вбросы недостоверных данных о ЧП в Кемерово
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Песков рассказал, откуда шли вбросы недостоверных данных о ЧП в Кемерово 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово в основном шли из Украины и Турции, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на выступление на ток-шоу «В точку» на факультете коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики.
"Чаще всего так и происходит: сплетни, распространение сарафанного радио, тем более в таких трагических ситуациях. Кстати говоря, не обошлось и без доброжелателей в кавычках — тех, кто сознательно вбрасывал такую информацию", — сказал Песков.
"Вбросы мы установили — в основном из двух стран шло: из Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300-400-500 погибших таким образом вбрасывается", — приводит издание его слова.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.
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