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Госдума рассмотрит закон об ограничении продажи алкоголя в жилых зонах
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Госдума рассмотрит закон об ограничении продажи алкоголя в жилых зонах 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Особое блюдо
Законопроект, который дает региональным властям право устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, внесен в Госдуму.
Региональные власти смогут устанавливать дополнительные условия или полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в кафе, расположенных в жилых зонах. В документе говорится, что такое решение власти будут принимать на основании решения общего собрания собственников помещений.
Законопроектом также устанавливается, что розничная продажа алкоголя допускается в ресторанах, кафе, буфетах, площадь зала обслуживая которых не менее 20 квадратных метров.
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