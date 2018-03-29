Госдума рассмотрит закон об ограничении продажи алкоголя в жилых зонах

Законопроект, который дает региональным властям право устанавливать дополнительные условия розничной продажи алкоголя в организациях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, внесен в Госдуму

Региональные власти смогут устанавливать дополнительные условия или полный запрет розничной продажи алкогольной продукции в кафе, расположенных в жилых зонах. В документе говорится, что такое решение власти будут принимать на основании решения общего собрания собственников помещений.

Законопроектом также устанавливается, что розничная продажа алкоголя допускается в ресторанах, кафе, буфетах, площадь зала обслуживая которых не менее 20 квадратных метров.