В Молжаниновском почтили память погибших в ТЦ «Зимняя Вишня»

В среду, 28 марта, на базе «Школы Перспектива» провели акцию памяти, посвященную трагедии в Кемерове , которая случилась днем 25 марта.

Огонь вспыхнул на 4 этаже торгового центра «Зимняя вишня», где расположена развлекательная зона: кинотеатры, аттракционы и батутный парк. Погибли 64 человека, 69 госпитализированы.

— Сотрудники и учащиеся школы почтили минутой молчания память жертв этой страшной трагедии. Будем бдительны и внимательны друг к другу, — отметил представитель администрации школы.

Также в актовом зале для всех прошла беседа о правилах поведения при пожаре и чрезвычайной ситуации. (то)