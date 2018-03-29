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В Молжаниновском почтили память погибших в ТЦ «Зимняя Вишня»
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В Молжаниновском почтили память погибших в ТЦ «Зимняя Вишня» 

Управа района Молжаниновский города Москвы 15 минут назад
В среду, 28 марта, на базе «Школы Перспектива» провели акцию памяти, посвященную трагедии в Кемерове, которая случилась днем 25 марта.
Огонь вспыхнул на 4 этаже торгового центра «Зимняя вишня», где расположена развлекательная зона: кинотеатры, аттракционы и батутный парк. Погибли 64 человека, 69 госпитализированы.
— Сотрудники и учащиеся школы почтили минутой молчания память жертв этой страшной трагедии. Будем бдительны и внимательны друг к другу, — отметил представитель администрации школы.
Также в актовом зале для всех прошла беседа о правилах поведения при пожаре и чрезвычайной ситуации. (то)
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