Все эвакуационные выходы в сгоревшем кемеровском ТЦ были закрыты

Все эвакуационные выходы сгоревшего ТЦ в Кемерове были закрыты на ключ, а аварийное освещения отсутствовало. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина.

Он подтвердил информацию, что ни одна из систем противопожарной защиты не среагировала, когда начался пожар.

После проведения пожарно‐технической экспертизы был также выявлен очаг возгорания. Он находился в полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Именно в этом месте проходил силовой кабель.

Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще более 70 человек пострадали. Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание.