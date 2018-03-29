Все эвакуационные выходы в сгоревшем кемеровском ТЦ были закрыты 

Все эвакуационные выходы сгоревшего ТЦ в Кемерове были закрыты на ключ, а аварийное освещения отсутствовало. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина.
Он подтвердил информацию, что ни одна из систем противопожарной защиты не среагировала, когда начался пожар.
После проведения пожарно‐технической экспертизы был также выявлен очаг возгорания. Он находился в полости между третьим и четвертым этажами в районе батутного центра. Именно в этом месте проходил силовой кабель.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» вспыхнул 25 марта, погибли 64 человека, среди них — 41 ребенок. Еще более 70 человек пострадали. Наиболее вероятной причиной пожара следователи считают короткое замыкание.
Власти арестовали до 25 мая несколько лиц из руководства и рядового персонала торгового центра. Среди них — гендиректор ТЦ Надежда Суденнок, охранник Сергей Антюшин, технический директор Георгий Соболев, установщик противопожарного оборудования Игорь Полозиненко и электрик Александр Никитин.
Мемориалы памяти жертв при пожаре в Кемерове сгорели сразу в четырех российских городах: Петрозаводске, Сартавале, Туле и Ангарске. Причиной пожаров во всех городах, вероятнее всего, стали свечи.