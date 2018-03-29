Ещё
Спасатели МЧС проверят подъезды ярославцев после пожара в Кемерово
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Спасатели МЧС проверят подъезды ярославцев после пожара в Кемерово 

76.ru 40 минут назад
Фото: 76.ru
В жилых домах Ярославля начали появляться объявления о проверках, которые устроят спасатели регионального управления МЧС России. Жители проспекта Машиностроителей, 48 увидели такие на всех этажах дома.
— Всем собственникам в обязательном порядке необходимо убрать из тамбуров всю мебель и личные вещи, — сообщается в объявлении. — За неисполнение требований собственникам помещений будет выписан штраф. Срок на исполнение требований МЧС — до 30 апреля.
Правда, само объявление разместили от имени ТСЖ.
— Я даже звонил в МЧС, они подтвердили, что по нормам так и должно быть! Ничего — даже обуви, — рассказал жилец дома Илья Захаров.
После страшного пожара в торговом центре в Кемерово, который унёс жизни 64 человек, в Ярославле резко усилили контроль за противопожарной безопасностью в торговых центрах.
— Чтобы привлечь проверку, нужна жалоба собственников в Госпожнадзор. Только тогда придёт инспектор на основании жалобы, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области. — У управляющей компании нет полномочий, чтобы вызвать проверку.
Однако спасатели уточнили, что в подъездах, и правда, не должно быть ничего лишнего. Видимо, управдом решил воспользоваться ситуацией и таким образом заставить жителей прибраться в подъездах.
76.ru: последние новости
Ярославцы призывают на день бойкотировать торговые центры Двери открыты, но не все. Как спастись из ярославских торговых центров, если случится пожар В Ярославле прошла акция памяти погибших при пожаре в Кемерово: фоторепортаж
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово155
Юлия Скрипаль пошла на поправку155
Украина дала ответ по выдаче пранкера311
Китай готовит для США ответный удар122
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну332
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение