Спасатели МЧС проверят подъезды ярославцев после пожара в Кемерово

В жилых домах Ярославля начали появляться объявления о проверках, которые устроят спасатели регионального управления МЧС России . Жители проспекта Машиностроителей, 48 увидели такие на всех этажах дома.

— Всем собственникам в обязательном порядке необходимо убрать из тамбуров всю мебель и личные вещи, — сообщается в объявлении. — За неисполнение требований собственникам помещений будет выписан штраф. Срок на исполнение требований МЧС — до 30 апреля.

Правда, само объявление разместили от имени ТСЖ.

— Я даже звонил в МЧС, они подтвердили, что по нормам так и должно быть! Ничего — даже обуви, — рассказал жилец дома Илья Захаров

После страшного пожара в торговом центре в Кемерово , который унёс жизни 64 человек, в Ярославле резко усилили контроль за противопожарной безопасностью в торговых центрах.

— Чтобы привлечь проверку, нужна жалоба собственников в Госпожнадзор. Только тогда придёт инспектор на основании жалобы, — рассказали в ГУ МЧС по Ярославской области . — У управляющей компании нет полномочий, чтобы вызвать проверку.

Однако спасатели уточнили, что в подъездах, и правда, не должно быть ничего лишнего. Видимо, управдом решил воспользоваться ситуацией и таким образом заставить жителей прибраться в подъездах.