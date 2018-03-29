Ещё
Стало известно, кто первым вызвал пожарных в «Зимнюю вишню»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стало известно, кто первым вызвал пожарных в «Зимнюю вишню» 

Карельские вести 47 минут назад
Гендиректор ТЦ «Зимняя Вишня» Надежда Судденок на избрании меры пресечения в Заводском суде назвала имя человека, который отвечал за эвакуацию людей в случае ЧП. По словам Судденок, 25 марта по торговому центру дежурила Жанна Владимировна Воробьева. Мы связались с мужем Воробьевой, и он очень удивился этим показаниям.
— Жанна — культурно-массовый работник, организатор праздников. Она координировала работу аниматоров в детском развлекательном центре, занималась тренингами с персоналом. И не имела никакого отношения к пожарной безопасности. Судденок еще бы клоуна обвинила!
— Как действовала Жанна в тот день?
— Сразу отмечу — это был не ее рабочий день, обычно она трудится с понедельника по пятницу. А тут подменила заболевшую коллегу. Сейчас Жанна в больнице — она сильно надышалась угарным газом, очень слаба. Но мне удалось кое-что у нее узнать. Так вот, когда в бассейне с кубиками начался пожар, она первая позвонила в пожарную службу. Потом она еще раза три в «01» набирала — ей казалось, что пожарные ехали очень медленно. Выбежав в коридор, жена стала громко кричать, заменяя собой пожарную тревогу — чтобы люди, которые искали выхода в клубах дыма, шли на ее голос, а она бы им указала путь. Жанна успела спасти молодую девчонку-аниматора, лет 18, — у той изо рта пена шла из-за отравления угарным газом. И только потом Жанна сама выбежала на свежий воздух.
В этом ТЦ она работает с января этого года, да и вообще сейчас на испытательном сроке находится. Возможно, следователи допросят ее, когда она выйдет из больницы, но в словах Судденнок нет ни грамма правды.
Источник
Карельские вести: последние новости
Трое детей и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово Жители Сортавалы примут участие в акции памяти жертвам ЧП в Кемерово Пожар в Кемерово: дикие детали озвучили на совещании с Путиным
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово155
Юлия Скрипаль пошла на поправку155
Украина дала ответ по выдаче пранкера311
Китай готовит для США ответный удар122
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну332
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение