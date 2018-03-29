Стало известно, кто первым вызвал пожарных в «Зимнюю вишню»

Гендиректор ТЦ «Зимняя Вишня» Надежда Судденок на избрании меры пресечения в Заводском суде назвала имя человека, который отвечал за эвакуацию людей в случае ЧП. По словам Судденок, 25 марта по торговому центру дежурила Жанна Владимировна Воробьева . Мы связались с мужем Воробьевой, и он очень удивился этим показаниям.

— Жанна — культурно-массовый работник, организатор праздников. Она координировала работу аниматоров в детском развлекательном центре, занималась тренингами с персоналом. И не имела никакого отношения к пожарной безопасности. Судденок еще бы клоуна обвинила!

— Как действовала Жанна в тот день?

— Сразу отмечу — это был не ее рабочий день, обычно она трудится с понедельника по пятницу. А тут подменила заболевшую коллегу. Сейчас Жанна в больнице — она сильно надышалась угарным газом, очень слаба. Но мне удалось кое-что у нее узнать. Так вот, когда в бассейне с кубиками начался пожар, она первая позвонила в пожарную службу. Потом она еще раза три в «01» набирала — ей казалось, что пожарные ехали очень медленно. Выбежав в коридор, жена стала громко кричать, заменяя собой пожарную тревогу — чтобы люди, которые искали выхода в клубах дыма, шли на ее голос, а она бы им указала путь. Жанна успела спасти молодую девчонку-аниматора, лет 18, — у той изо рта пена шла из-за отравления угарным газом. И только потом Жанна сама выбежала на свежий воздух.

В этом ТЦ она работает с января этого года, да и вообще сейчас на испытательном сроке находится. Возможно, следователи допросят ее, когда она выйдет из больницы, но в словах Судденнок нет ни грамма правды.

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