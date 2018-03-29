Во время пожара в кемеровском ТЦ взорвался баллон с газом

В сгоревшем ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове были баллоны с газом, сообщили в МЧС. Уточняется, что взрывоопасные предметы пришлось охлаждать и выносить во время тушения. Один из баллонов взорвался.

При этом, когда спасатели попали на место инцидента, они не обнаружили в ТЦ ни администрации, ни охранников.

Как рассказали в МЧС , пожарные приехали через четыре минуты после вызова. «Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь», — приводит ведомство слова начальника службы пожаротушения первого отряда Федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрея Бурсина.

По его словам, спасатели незамедлительно начали эвакуацию людей и обратили внимание на то, что руководства ТЦ и службы безопасности в здании уже не было.

"13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружили во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемных механизмов. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта", — заявил пожарный.

Кроме того, эвакуационные выходы из центра были закрыты на момент прибытия бригады. Знаки путей отступления не подсвечивались. Не работало и аварийное освещение.

В результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове 25 марта погибли 64 человека. Площадь возограния составила 1,5 тысячи квадратных метров.

По факту происшествия заведено уголовное дело по трем статьям. Пятеро его фигурантов арестованы.