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МЧС: все эвакуационные выходы ТЦ «Зимняя вишня» были закрыты
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МЧС: все эвакуационные выходы ТЦ «Зимняя вишня» были закрыты 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Все эвакуационные выходы ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово на момент прибытия пожарных были закрыты, передает РИА «Новости».
Об этом заявил начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин.
"Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного", — сказал Бурсин.
Он подтвердил, что в здании не было аварийного освещения и не сработала ни одна из систем противопожарной защиты.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не торопиться с выводами о виновниках трагедии в Кемерово.
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