Ещё
В МЧС рассказали о газовых баллонах в кемеровском ТЦ во время пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В МЧС рассказали о газовых баллонах в кемеровском ТЦ во время пожара 

РИА Новости 1 час назад
В ТЦ «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» БЫЛИ БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ, ИХ ПРИХОДИЛОСЬ ВЫНОСИТЬ И ОХЛАЖДАТЬ, В ХОДЕ ТУШЕНИЯ ОДИН ИЗ НИХ ВЗОРВАЛСЯ — МЧС РФ
РИА НОВОСТИ
РИА Новости: последние новости
Путин призвал не верить данным о жертвах пожара в Кемерово из соцсетей На украинского пранкера возбудили уголовное дело, сообщил источник Песков рассказал, откуда шли вбросы недостоверных данных о ЧП в Кемерово
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово155
Юлия Скрипаль пошла на поправку155
Украина дала ответ по выдаче пранкера311
Китай готовит для США ответный удар122
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну332
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение